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Выборы - 2022

Муниципал 15:20

Суд отказался регистрировать самовыдвиженца на довыборы в МО "Дачное"

фото ЗакС политика Суд отказался регистрировать самовыдвиженца на довыборы в МО "Дачное"

Кировский районный суд Петербурга 12 августа отказал в удовлетворении иска экс-кандидата в депутаты местного совета МО "Дачное" Никиты Кузьмина. Он пытался оспорить отказ ТИК № 7 регистрировать его из-за ошибки в подписных листах и проблем с оплатой их печати. 

Кузьмин утверждал, что территориальный избирком необоснованно снял его с выборов. Среди аргументов комиссии - неверно оформленные подписные листы, в которых он не указал год рождения лица, проводившего сбор подписей (Кузьмин делал это самостоятельно). Кроме того, он якобы оплатил подписные листы не с избирательного счета. Экс-кандидат считает претензии необоснованными. 

До обращения в суд Кузьмин пытался добиться регистрации в Горизбиркоме, однако члены комиссии сочли действия ТИК законными. Кузьмин в разговоре с ЗАКС.Ру допустил, что может попытаться оспорить решение районного суда в Городском. 

Напомним, 11 сентября в Петербурге пройдут дополнительные муниципальные выборы в 17 муниципалитетах. Всего планируется избрать 38 депутатов. Из 260 человек отказы в регистрации получил 41 кандидат. За что самовыдвиженцев снимали с выборов - материале ЗАКС.Ру

Константин Леньков


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