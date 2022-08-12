Суд отказался регистрировать самовыдвиженца на довыборы в МО "Дачное"

Кировский районный суд Петербурга 12 августа отказал в удовлетворении иска экс-кандидата в депутаты местного совета МО "Дачное" Никиты Кузьмина. Он пытался оспорить отказ ТИК № 7 регистрировать его из-за ошибки в подписных листах и проблем с оплатой их печати.

Кузьмин утверждал, что территориальный избирком необоснованно снял его с выборов. Среди аргументов комиссии - неверно оформленные подписные листы, в которых он не указал год рождения лица, проводившего сбор подписей (Кузьмин делал это самостоятельно). Кроме того, он якобы оплатил подписные листы не с избирательного счета. Экс-кандидат считает претензии необоснованными.

До обращения в суд Кузьмин пытался добиться регистрации в Горизбиркоме, однако члены комиссии сочли действия ТИК законными. Кузьмин в разговоре с ЗАКС.Ру допустил, что может попытаться оспорить решение районного суда в Городском.

Напомним, 11 сентября в Петербурге пройдут дополнительные муниципальные выборы в 17 муниципалитетах. Всего планируется избрать 38 депутатов. Из 260 человек отказы в регистрации получил 41 кандидат. За что самовыдвиженцев снимали с выборов - материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков