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Новости 12:59

Обвиняемая на родине по пяти статьям УК белоруска Яна Пинчук вышла на связь спустя две недели молчания

фото ЗакС политика Обвиняемая на родине по пяти статьям УК белоруска Яна Пинчук вышла на связь спустя две недели молчания

Белорусская активистка Яна Пинчук, две недели назад этапированная из Петербурга на родину, о местонахождении которой всё это время было неизвестно, вышла на связь, сообщается в Telegram-канале в её поддержку.

В письме, датированном 14 августа, она рассказала, что пребывает в Ярославле. По её словам, этап до Ярославля занял 4 дня, далее её должны были отправить в Смоленск, после чего — в Белоруссию. 

На родине в отношении активистки возбуждены дела по пяти статьям Уголовного кодекса РБ: клевета (ст. 188 УК РБ), незаконные действия с персональными данными другого лица (ч. 3 ст. 203-1 УК РБ), разжигание социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ), создание и руководство экстремистским формированием (ч. 1 и 2 ст. 361-1 УК РБ) и призывы к действиям против национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК РБ). Задержана девушка была в Петербурге в ноябре прошлого года.

На протяжении длительного времени Пинчук пыталась обжаловать решение о своей экстрадиции в Белоруссию, но постоянно проигрывала в судах. Она предполагает, что на родине её могут подвергнуть пыткам. Горсуд Петербурга эти опасения счёл необоснованными. Также российские власти отказали девушке в убежище.


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