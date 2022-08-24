Обвиняемая на родине по пяти статьям УК белоруска Яна Пинчук вышла на связь спустя две недели молчания

Белорусская активистка Яна Пинчук, две недели назад этапированная из Петербурга на родину, о местонахождении которой всё это время было неизвестно, вышла на связь, сообщается в Telegram-канале в её поддержку.

В письме, датированном 14 августа, она рассказала, что пребывает в Ярославле. По её словам, этап до Ярославля занял 4 дня, далее её должны были отправить в Смоленск, после чего — в Белоруссию.

На родине в отношении активистки возбуждены дела по пяти статьям Уголовного кодекса РБ: клевета (ст. 188 УК РБ), незаконные действия с персональными данными другого лица (ч. 3 ст. 203-1 УК РБ), разжигание социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ), создание и руководство экстремистским формированием (ч. 1 и 2 ст. 361-1 УК РБ) и призывы к действиям против национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК РБ). Задержана девушка была в Петербурге в ноябре прошлого года.

На протяжении длительного времени Пинчук пыталась обжаловать решение о своей экстрадиции в Белоруссию, но постоянно проигрывала в судах. Она предполагает, что на родине её могут подвергнуть пыткам. Горсуд Петербурга эти опасения счёл необоснованными. Также российские власти отказали девушке в убежище.