Самовыдвиженка в Пушкине решила сняться с выборов

Территориальная избирательная комиссия №20, которая отвечает за проведение дополнительных муниципальных выборов в местный совет МО "город Пушкин", 25 августа аннулировала регистрацию самовыдвиженки Людмилы Хвалько. Об этом рассказала ЗАКС.Ру член комиссии с правом решающего голоса Екатерина Белянкина.

По словам члена комиссии, поводом для снятия с выборов стало личное обращение Хвалько. Она передумала принимать участие в голосовании по семейным обстоятельствам.

На довыборах в Пушкине собираются избрать двух мундепов. Сейчас до голосования допущены 10 кандидатов, среди которых есть олимпийская чемпионка Лилия Ахаимова. Спортсменка будет выдвигаться от "Единой России". Также в округе будет бороться за мандат "яблочник" Александр Маханьков, который примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца.

Напомним, в сентябре планируется избрать 38 депутатов в 17 муниципалитетах. Всего на довыборы заявились 260 кандидатов. Из них на данный момент 200 человек имеют статус зарегистрированных кандидатов. Многие кандидаты-самовыдвиженцы получили отказы в регистрации из-за неверно оплаченных подписных листов.

Константин Леньков