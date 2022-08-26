Очередного кандидата в мундепы задержали в Москве по "экстремистской" статье

Столичные полицейские задержали члена "Левого социалистического действия" Никита Аркина, который выдвигался кандидатом в муниципальные депутаты от Басманного района. Об этом в своем микроблоге сообщил "яблочник" Николай Кавказский. Протокол на Аркина составили по статье о демонстрации экстремистской символики, предполагающей административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, что муниципальные выборы в Москве состоятся 11 сентября. С начала лета в столице задержали и привлекли к ответственности десятки бывших и действующих мундепов, а также тех, кто собирался выдвинуться кандидатом впервые. Чаще всего таким политикам вменяют старые публикации в социальных сетях, в которых фигурирует символика организаций, признанных экстремистскими. Обвинительное решение по статье 20.3 КоАП (демонстрация экстремистской символики) лишает права избираться в течение года.

Других кандидатов, уже без участия силовиков, "отсеивает" сам Мосгоризбирком, отказывая в регистрации из-за причастности к деятельности экстремистских организациях.