"Нулевые чтения" бюджета: Главное за первый день

Фото: ЗАКС.РуКомитет по молодежной политике попросил деньги на обучение молодежи навыками управления беспилотниками, депутаты уже подготовили поправки по вопросам здравоохранения, а представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко грустит из-за экономии на культурной сфере. Рассказываем, как в Петербурге начали обсуждать бюджет 2023 года.

В пятницу, 26 августа, в Законодательном собрании начались "нулевые чтения" бюджета на 2023 год. Первый день прошел тихо, без большого внимания прессы и торжественных слов от первых лиц Мариинского дворца и Смольного - всё это оставили на понедельник. Тем не менее, свои предложения по проекту городской казны успели озвучить представители сразу нескольких органов власти.

"Нулевые чтения" - серия совещаний на базе бюджетно-финансового комитета ЗакСа. На них обсуждается проект бюджета на следующий год. Совещания проводятся после того, как комитет финансов уже подготовил предварительную редакцию проекта. Главы комитетов Смольного и районных администраций по очереди обосновывают депутатам свои дополнительные потребности, в этой редакции не учтенные. Депутаты по итогу "чтений" должны составить протокол и направить его в Комфин. После изучения предложений и замечаний проект доверстают и внесут в ЗакС для принятия в первом чтении.

Для нынешнего состава бюджетно-финансового комитета это дебютные "нулевые чтения". Работающий менее года главой БФК единоросс Михаил Барышников в первый же день выступил с громкой инициативой. Предложил комитету по образованию предоставлять бесплатное питание всем школьникам, а не только ученикам начальных классов. Деньги в профицитном бюджете для этого, по мнению депутата, найдутся.

Однако его неожиданное предложение оказалось в тени дискуссии вокруг просьбы комитета выделить дополнительные средства на покупку новых учебников для школ города. Понадобились для этого аж 3,1 млрд рублей. Замглавы комитета Наталия Сафонова объяснила, что без этого нельзя, поскольку во всей стране начинают действовать новые образовательные стандарты. Зампред комитета финансов Светлана Шустрова от таких трат была не в восторге. Она предлагала подождать и намекала на то, что раз реформа федеральная, то федеральный центр и должен взять на себя закупку. Контрольно-счетная палата в целом поддержала Комфин, а вот депутаты разделяли беспокойство комитета по образованию. Единоросс Андрей Рябоконь пугал несговорчивых оппонентов "социальным взрывом", который случится, если покупать учебники в конечном итоге придется родителям.

Бывший чиновник, а теперь депутат "Единой России" Александр Ржаненков отметился нетривиальным поступком. Во время обсуждения расходов на здравоохранение он продемонстрировал папку с предложениями, которые подготовил вместе с коллегами после обращений медицинского сообщества.

- Отрасль здравоохранения требует самого приоритетного внимания. В ущерб даже всем остальным, - заявил Ржаненков. - Я думаю, нет здесь человека, и не только здесь, который не желал бы дополнительных затрат комитета по здравоохранению.

Эти предложения решили передать Комфину и Комздраву, чтобы вернуться к их обсуждению 5 сентября на итоговом заседании БФК.

С самого начала на "нулевых чтениях" присутствовал представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко. Комитет по культуре, который он много лет возглавлял, выступал одним из первых. Неоднократно, будучи главой этого органа, Сухенко высказывался о недостаточном финансировании сферы культуры. Теперь чиновник пошел на повышение и стал членом городского правительства. Однако по старой памяти все равно озвучил свои невеселые тезисы.

- Бюджетные расходы и отношение к культуре должны быть более серьезными и щедрыми, - заявил Сухенко. - Культура решает очень серьезные идеологические задачи. Она решает задачи по формированию нравственного климата общества. Мне кажется, что мы не всегда оправданно экономим на культуре и не всегда внимательно относимся к ее потребностям.

Глава комитета по физкультуре Антон Шантырь начал свое выступление со слов восхищения в адрес тех депутатов, которые занимаются спортом и "ведут за собой массы горожан".

- У нас получается создать условия для достижения основной цели, которая указана в указе президента: к 2030 году достичь 70% жителей Петербурга, которые регулярно, систематически занимаются спортом. Ну сегодня руки не будем поднимать, кто систематически занимается спортом в этом зале. Но у нас еще есть время, - улыбнулся Шантырь.

После этого он озвучил доппотребность. Порядка 1 млрд рублей понадобились на ГАУ "Центр подготовки", который, как видно из названия, занимается подготовкой спортсменов высших достижений. Комитет финансов согласился удовлетворить потребность только на треть. Депутаты-спортсмены принялись убеждать представительницу Комфина, что поддержка "Центра подготовки" очень важна.

Вопросов к Шантырю оказалось немало. Приз за самый необычный можно дать главе БФК Барышникову. Он рассказал, что к нему обратились глухие сноубордисты, которые не могут найти деньги, чтобы отправиться на Кубок России, и спросил, можно ли помочь ребятам. Глава комитета пообещал разобраться.

- У нас в городе сейчас достраивается, в Приморском районе, паралимпийский центр, - добавил Шантырь. - Мы вышли с предложением к губернатору открыть отдельное специализированное учреждение для подготовки лиц с ограниченными возможностями. Чтобы были нормальные условия для этих людей. А мы еще в такой ситуации сейчас находимся, что лиц с ограниченными возможностями будет больше.

Следом за комитетом по физкультуре выступал комитет по молодежной политике. Его представитель Иван Есипов попросил 7,5 млн рублей для центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард", который знакомит молодежь с армией.

- Ребята проходят трехдневные сборы на базе, где они знакомятся с воинским уставом, с несением службы, проходят начальную военную подготовку, начальную патриотическую подготовку. И ребята уже могут осознать, что современная российская армия - это мобильная, это активная и это высокоподготовленная структура. В дальнейшем ребята склоняются к подписанию контрактов и к срочной службе, - рассказал зампред комитета.

Еще 1,5 млн понадобилось для закупки беспилотников для патриотического центра "Дзержинец", который будет знакомить с ними тинейджеров. По словам Есипова, оператор БПЛА - очень востребованная специальность "в рамках взаимодействия с Министерством обороны".

Но основной статьей доппотребности комитета оказалось мероприятие под названием "Студенческая весна стран СНГ". На него попросили 295 млн рублей, однако Комфин этот запрос не поддержал.

Бюджетные совещания продлятся всю следующую неделю. После глав комитетов выступят руководители районных администраций. Венцом "нулевых чтений" станет итоговое заседание БФК. Оно намечено на 5 сентября.

Сергей Еремеев