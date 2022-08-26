Сухенко: Бюджетные расходы и отношение к культуре должны быть более щедрыми

Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко в ходе "нулевых чтений" проекта бюджета Петербурга на 2023 год высказался о ситуации с финансированием комитета по культуре, который он много лет возглавлял.

На расходы органа запланировали 21 млрд рублей. Первый зампредседателя комитета Елена Раздорская озвучила дополнительную потребность еще в 5,7 млрд рублей.

- Очень о многом хочется сказать, - взял слово Сухенко. - Ситуация с кинематографией плачевная в городе. 150 миллионов [которые предусмотрены в проекте бюджета на кинематографию] не спасают и не спасут… Хоть 10 миллионов в год, которые были, когда я пришел, хоть сейчас 150 миллионов – они задачи сохранения кинематографии не решают.

Бывший глава комитета по культуре с сожалением отметил, что после ухода Даниила Гранина в городе не осталось крупных писателей, а после ухода Сергея Слонимского – композиторов.

- Бюджетные расходы и отношение к культуре должны быть более серьезными и щедрыми, - заметил Сухенко. - Культура решает очень серьезные идеологические задачи. Она решает задачи по формированию нравственного климата общества. Мне кажется, что мы не всегда оправданно экономим на культуре и не всегда внимательно относимся к ее потребностям.

Представитель Смольного в ЗакСе также отметил, что в "прежние времена" комитету по культуре удавалось помогать с помощью депутатских поправок и работе парламентариев над бюджетом.

- По поправкам бюджетно-финансового комитета финансировались общественно значимые проекты, - заявил Сухенко.

Напомним, Сухенко и раньше в ходе "нулевых чтений" высказывался о недостаточной поддержке сферы культуры. Так, в 2019 году он заявлял о "деградации культуры в культурной столице".

Бюджетные совещания в Мариинском дворце стартовали 26 августа. Перед депутатами ЗакСа о своих потребностях поочередно рассказывают главы комитетов Смольного.

Сергей Еремеев