Бастрыкин заинтересовался инцидентом с петербургским ребенком-инвалидом

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вновь привлек внимание своих подчиненных к петербургским проблемам: он счел заслуживающей проверки информацию о грубом обращении няни с ребенком-инвалидом на детской площадке. Как сообщает пресс-служба СК, от петербургского управления требуют изучить все детали происшествия, в ходе которого, по данным ведомства, няня схватила девочку за волосы после отказа подчиниться одному из ее требований. В настоящее время по факту происшествия уже ведут доследственную проверку.

Отметим, что в августе Бастрыкин регулярно отзывается на петербургскую проблематику. Прежде всего, это касается градозащитных конфликтов: из-за сноса исторических памятников и сопутствующих инцидентов возбуждено уже несколько уголовных дел, а сам Бастрыкин все чаще наведывается в город. За эту активность градозащитники обратились к главе СК, 27 августа отмечающему день рождения, с поздравлением и выражением благодарности.