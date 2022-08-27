В Москве арестовали кандидата в мундепы от "Яблока"

Московский политический активист Никита Аркин, задержанный накануне по делу о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП), получил от суда пять суток административного ареста. Об этом сообщает пресс-служба партии "Яблоко", от которой он собирался выдвигаться на муниципальные выборы по Басманному району. Аркину вменили изготовление агитационных материалов с символикой штабов Навального*.

"Листовка была изготовлена специально, чтобы снять Аркина с выборов, как 10 других кандидатов от "Яблока", привлечённых по ст. 20.3 КоАП", - говорится в сообщении.

Отметим, что снятие кандидатов с московских выборов по "экстремистским" основаниям нынешним летом приняло массовый характер. Привлечение к ответственности по упомянутой выше статье лишает гражданина права баллотироваться в депутаты всех уровней на протяжении ближайшего года.