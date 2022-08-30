Мейксин заявил о корректности избирательной кампании в Петербурге

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин отметил, что подготовка к дополнительным выборам в муниципальные советы города идет организованно, в соответствии с графиком, а избирательные кампании кандидатов проходят практически без эксцессов.

"С точки зрения агитации почти нет зафиксированных нарушений в предвыборной агитации. Всё проходит достаточно корректно. Очень надеюсь, что так же организованно мы подойдем к единому дню голосования", - заявил Мейксин на заседании Горизбиркома 30 августа.

Он также напомнил, что с 31 августа начинают свою работу участковые избирательные комиссии.

Напомним, довыборы состоятся в 17 муниципальных советах Петербурга. Они пройдут в один день, 11 сентября.