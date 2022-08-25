Избиркомы на низком старте

Чуть больше чем через две недели в Петербурге пройдут дополнительные выборы в муниципалитетах. Избирательные комиссии уже распределили деньги с переносными ящиками и определились с видеонаблюдением. ЗАКС.Ру рассказывает о готовности избиркомов к дню довыборов.

С камерами и без

Дополнительные выборы пройдут в 17 муниципалитетах, а на кону стоят 38 мандатов. Выбирать недостающих муниципальных депутатов избиратели будут на 124 участках.

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что только в Петербурге и Москве на участках используется именно видеонаблюдение, а не видеорегистраторы. Трансляцию с УИК смогут смотреть кандидаты, представители партий и наблюдатели, напомнил Мейксин.

Отвечающие за довыборы территориальные избирательные комиссии уже приняли решения об организации видеонаблюдения. Правда на шести участках никакого видеооборудования использоваться не будет.

За два из этих УИК (№ 1267 и № 1268) в городе Зеленогорск отвечает ТИК №13. Председатель терризбиркома Дмитрий Закипной сообщил ЗАКС.Ру, что на этих участках установить видеонаблюдение не позволяет законодательство.

- Есть ограничения. Одно - учреждение здравоохранения, а другое - где голосуют военнослужащие. Это психоневрологический интернат - участок № 1268, а участок № 1267 расположен на территории военной части, - пояснил Закипной.

Еще три участка (№№ 114-116) без видеонаблюдения будут на довыборах в МО "№7", за которые отвечает ТИК №33. Председатель комиссии Марина Дмитриева рассказала ЗАКС.Ру, что на этих избирательных участках голосуют военные:

- Чтобы установить видеонаблюдение на участках, где голосуют военнослужащие и члены их семей, нужно согласование командиров этих воинских частей или начальников военных учебных заведений. Такое согласование нами не было получено.

На дополнительных выборах в муниципалитете № 15 видеонаблюдения не будет на участке № 199. Там выборы проводит ТИК № 34. Председатель терризбиркома Дмитрий Елисеев сообщил, что в указанном УИК тоже голосуют военные:

- На избирательном участке № 199 голосуют военнослужащие, и руководство войсковой части не согласовало применение средств видеонаблюдения на данном избирательном участке.

Скрытые суммы

Всего на дополнительные выборы в Петербурге из резервного фонда правительства города выделили более 82 млн рублей. Если поделить на количество свободных мандатов, то на выборы одного депутата приходится около 2,1 млн рублей.

Горизбирком уже принял необходимые документы по передаче денег ТИКам, сообщил председатель ГИК Мейксин. Сейчас терризбиркомы уже сами распоряжаются полученными средствами, добавил председатель комиссии.

- Здесь у нас плановыми распределителями бюджетных средств являются территориальные комиссии. Все решения необходимые городская избирательная комиссия приняла, соответствующие средства, которые поступили из резервного фонда губернатора, были доведены до территориальных комиссий. Дальше территориальные комиссии эти средства уже по сметам расходуют, распределяют, - рассказал Мейксин.

Территориальные избиркомы уже утвердили свои сметы расходов. Почти все ТИКи опубликовали соответствующие решения, не поделился документом только избирком №45. Председатель этого ТИК Лада Суранова сообщила ЗАКС.Ру, что решение по финансовым вопросам комиссия приняла. Обнародовать их избирком не планировал, так как это не является обязательным требованием, заявила Суранова. Она предложила направить в ТИК официальный запрос, если ЗАКС.Ру хочет ознакомиться с документом.

Большинство ТИКов хоть и опубликовали решения об утверждении смет, но приложения к ним, в которых указаны суммы и расписано, на что планируется потратить деньги, на сайтах комиссий нет. Поделились с людьми этими цифрами только четыре терризбиркома: №№ 11, 20, 55 и 34. Самые маленькие затраты у ТИК №55, который проводит довыборы в городе Ломоносов. Комиссия решила, что на проведение голосования ей потребуется 1,6 млн рублей, а нижестоящим избиркомам - еще 1,2 млн рублей.

У остальных комиссий суммы составляют около 2 млн рублей. Только ТИК №20 решил выделить своим восьми УИКам на проведение довыборов в городе Пушкин более 3 млн рублей.

Кому - комплексы, кому - переноски

На сайтах четырех территориальных избиркомов, которые проводят довыборы в муниципалитеты, ЗАКС.Ру обнаружил решения об определении количества переносных ящиков для голосования. В частности, от 1 до 3 таких ящиков на участках планирует использовать терризбирком №13, следует из решения комиссии. Председатель ТИК пояснил со ссылкой на законодательство, что избиркомы должны определить количество переносных ящиков перед выборами. Потребуются они или нет, станет известно позже, добавил Закипной:

- Я не могу сказать, может понадобиться, может нет. Это мы узнаем, когда люди будут подавать заявления в участковую избирательную комиссию с просьбой о голосовании вне помещения в связи с болезнью и другими уважительными причинами.

Подавать такие заявления избиратели могут с первого дня работы участковых комиссий - 31 августа. На голосованиях в МО "Сосновское" (ТИК №36) и "город Ломоносов" (ТИК №55), "Светлановское" (ТИК №22) и "Невский округ" (ТИК №52) решили выделить на участки по 3 переносных ящика.

ТИК №44 (МО "Большая охта") и ТИК №11 (МО "Прометей) тоже планировали принять решение о переносных ящиках для довыборов. Пока документы на сайтах комиссий не опубликованы.

Отвечающий за выборы в городе Пушкин ТИК №20 тоже намерен определить количество переносных ящиков, которые будут использовать на довыборах. Соответствующий пункт стоит в повестке заседания на вечер 25 августа. Этот же вопрос ТИК №35, проводящий голосование в МО "Шувалово-Озерки", хочет обсудить 26 августа.

В шести округах на избирательных участках будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Всего планируется использовать 28 комплексов, сообщил председатель Горизбиркома Мейксин. На одном участке будет располагаться один КОИБ.

В Горизбирком с просьбой выдать им комплексы обратились сами ТИКи. Санкт-Петербургская избирательная комиссия продлевала срок приема таких заявлений, напомнил Мейксин. Он добавил, что все комиссии, которые подали такие обращения, получили возможность работать с КОИБами.

Горизбирком выделил комплексы для довыборов в МО №7, №15, "Большая Охта", "Ржевка", "Оккервиль" и "Город Ломоносов". В них за выборы отвечают ТИКи №№ 33, 34, 44, 45, 49 и 55 соответственно.

- У нас исторически на этой территории стоят КОИБы. У нас комиссии обучены и привыкли работать с КОИБами. Поэтому, собственно говоря, территориальная комиссия приняла такое решение, - пояснила председатель терризбиркома №45 Суранова.

Ранее председатель ГИК Максим Мейксин в интервью ЗАКС.Ру рассказал, что на довыборах комплексы будут использовать на тех участках, где члены комиссий уже работали с ними:

- На этих довыборах мы используем КОИБы там, где комиссии умеют с ними работать, и есть необходимая инфраструктура.

Однако, позже подход изменился. Поработать с комплексами решили еще в двух районах Петербурга, рассказал Мейксин.

- У нас на 10 участках в двух муниципальных образованиях будут применяться КОИБы в первый раз. <...> На этих довыборах в Выборгском и Невском в двух муниципальных образованиях будут применяться комплексы. Это будет первый раз.

В Выборгском районе ТИК №34 ранее никогда не использовал КОИБы, сообщил председатель комиссии Елисеев. Он пояснил, что на довыборах избиркомы решили попробовать свои силы:

- Цифровизация избирательного процесса идет полным ходом. Охват КОИБами избирательных участков постоянно растет. В Выборгском районе КОИБы масштабно ранее не применялись. ТИК №34 выступила с инициативой пилотного использования КОИБ на довыборах в МО "№15", так как это является хорошей возможностью подготовиться к их более масштабному использованию. Горизбирком поддержал наше предложение.

София Саттарова