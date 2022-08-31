"Эти полгода - ад": Мать обвиняемого в сожжении чучела в камуфляже выступила в суде

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Изучение доказательств по делу о хулиганстве (ст. 213 УК) из-за сожжения одетого в камуфляж чучела на Масленицу в отношении пацифиста Игоря Мальцева завершено. На заседании 31 августа в Василеостровском районном суде выступила последний свидетель. Им стала мать обвиняемого. Она рассказала, как ее сын пришел к своим убеждениям. В конце сентября участники процесса выступят в прениях.

По сравнению с предыдущими заседаниями по делу о чучеле в военной форме, слушание 31 августа стало самым эмоциональным. Мать обвиняемого, Екатерина Мальцева, увидев сына на скамье подсудимых, заплакала. Из-за истерики начать заседание сразу не удалось, и судья Евгения Саввина решила сделать пятиминутный перерыв.

Мальцева рассказала, что ее сын рос в благополучной семье, был желанным ребенком. Проблемы возникли из-за отца - ветерана чеченской войны. После командировок в горячие точки у него развился посттравматический синдром. Родители Мальцева разошлись, когда сыну было пять лет.

- Я поняла, что дальнейшее проживание с ним невозможно. У нас отношения не сложились с ним. После чеченской войны его посттравматический синдром отражался на мне и ребенке. Пришлось уйти и воспитывать ребенка самой, - сказала свидетель.

Вскоре после этого она попала в аварию. Некоторое время Мальцева провела в коме, а потом длительное время проходила реабилитацию. Сын в это время воспитывался другими родственниками и страдал от депрессии.

Про сына Мальцева рассказывает как о развитом, порядочном, добром человеке, который всегда хотел помочь нуждающимся. Для нее было удивительным, как он развивался. Например, сам научился читать, интересовался историей.

Сама семья родом из Волгограда, мемориальный комплекс на Мамаевом кургане произвел на Мальцева неизгладимое впечатление.

- Эта огромная статуя была для него чем-то особенным. Он даже меня называл в детстве… Мама, моя любимая, родина, мать. У него ассоциации были, что я для него Родина-мать. Так трепетно он относился к этой статуе, - рассказала она.

В 16-летнем возрасте юноша решил автостопом объехать полстраны, чтобы посетить места воинской славы. Около трех лет он путешествовал по России с рюкзаком и палаткой.

Школу Мальцев закончил на отлично. После политехнического колледжа вместо армии он прошел альтернативную гражданскую службу. У него с юного возраста проявлялись пацифистские взгляды.

- Решение принял сам. Написал заявление, что против ношения оружия, против всего ,что связано с военными действиями. Я его в этом поддержала. Еще в девятом классе у него проявилось неприятие к оружию, к насилию. Он пытался это донести до всех. И нам он дома всегда говорил, что он против. Он по натуре пацифист. Уверена, что это последствия детской травмы, связанной с отцом, - продолжала Мальцева.

Заработанные деньги за время прохождения службы он отдал матери на погашение ипотеки. Позже он переехал в Петербург. По словам матери, город привлек его богатой историей и культурой.

Прокурор пытался выяснить у матери обвиняемого, принимал ли он когда-либо наркотики. Ответ был отрицательный. Также он интересовался, посещал ли Мальцев какие-нибудь митинги и шествия. Ей было известно лишь об одном в начале 2022 года, но подробностей она не знала.

В действиях сына ничего противозаконного она не видит. Мальцева уверена, что ее сын патриот своей страны и не хотел выступить против нее, когда сжигал чучело.

- Все родственники переживают, ждем дома его. Сестра, брат, бабушка. Одна бабушка умерла, пока он здесь. Все переживаем, - рассказывала она.

После допроса прокурор попросил озвучить предыдущие показания матери обвиняемого, которые брали еще волгоградские следователи. В них были мелкие расхождения, связанные с митингом, на котором задержали ее сына. В апреле она говорила, что это была акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а на заседании 31 августа она предположила, что шествие было связано с событиями на Украине. Мальцева ответила, что не помнит общение со следователем.

- Я подписывала, я даже не читала. Я сидела ревела. Что он у меня спрашивал - я вообще не понимала. Может это и были Навального митинги, может из-за операции. Я не помню. Вот эти полгода живу просто в стрессах. <...> Он спрашивал, а я отвечала, наверное. Я не отказываюсь, я просто не помню. Я ухаживала за больной матерью. У меня умирала мать на руках. И он [следователь] пришел. Мама кричала в соседней комнате. Эти полгода - это ад, - рассказала Мальцева.

После допроса она заняла свободное место в зале. Начали допрашивать обвиняемого. Мальцев в очередной раз пояснил, что своей акцией не хотел нарушать общественный порядок или оскорблять кого-то. Они с подругой Софьей Семеновой специально выбрали безлюдное место, чтобы никого не побеспокоить. Вражды или неприязни к Вооруженным силам у него тоже нет.

- Обряд сжигания чучела на Масленицу по религиозным поверьям нужен для того, чтобы уходило все плохое. Это своеобразные похороны зимы и переход к новой жизни. Наш перфоманс был мирный и не призывал к насилию, а наоборот, - объяснил Мальцев.

Свою вину молодой человек не признает. Он не думал, что за его мирный перфоманс может грозить уголовная ответственность. Военная форма на чучеле для него - просто камуфляжная одежда. Обвиняемый сам носил ее, когда учился в кадетской школе, военном лицее и когда работал в автосервисе. Оскорблять военнослужащих он не хотел. Прения сторон состоятся 23 сентября.

Напомним, в марте Мальцев с подругой Софьей Семеновой провели пацифистский перфоманс на льду Малой Невы. Они подожгли чучело в военной форме без опознавательных знаков. Следователи посчитали, что в его действиях есть признаки хулиганства по политическим мотивам. Через шесть часов после акции участники перформанса были задержаны. Семеновой суд назначил запрет определенных действий. Вскоре она покинула страну. С Мальцевом обошлись строже и отправили в следственный изолятор. По статье о "политическом" хулиганстве ему грозит до 7 лет заключения.

Ранее в суде выступили несколько свидетелей со стороны обвинения. На одном из заседаний выступили двое студентов, которые якобы видели как обвиняемые сжигают чучело. Защита к их словам относится с недоверием, поскольку они не смогли объяснить, как стали свидетелями. Также адвокату Дмитрию Герасимову не удалось получить биллинги их сотовых, чтобы подтвердить слова свидетелей. Кроме того в суде изучили показания двух военнослужащих кабельщиков-монтажников. Их оскорбило отношение авторов перфоманса к форме. Одной из последних выступала доцент кафедры социологии из РГПУ им. Герцена, которая увидела в перформансе целенаправленную попытку задеть чувства военнослужащих.

Константин Леньков