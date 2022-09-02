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Выборы - 2022

Муниципал 16:05

Горсуд отказался менять региональный закон о выборах по иску Федосеева

фото ЗакС политика Горсуд отказался менять региональный закон о выборах по иску Федосеева

Санкт-Петербургский городской суд не нашел оснований для удовлетворения иска трех экс-кандидатов на муниципальные довыборы к губернатору Петербурга Александру Беглову. Претенденты на вакантные мандаты муниципальных депутатов Савва Федосеев, Вадим Егоров и Рамиль Кавиев пытались оспорить норму регионального закона, которая запрещает оплачивать изготовление подписных листов наличными. 

Кроме Беглова, ответчиком по иску кандидатов, получивших отказ в регистрации на выборы, было указано Законодательное собрание Петербурга. Также к рассмотрению обращения привлекли прокуратуру и Центральную избирательную комиссию. 

Истцы полагали, что региональное законодательство, которое запрещает использовать наличные средства для расчета за услуги в рамках избирательной кампании, противоречит федеральному закону и нарушает их избирательные права. 

Федосеев рассказал корреспонденту ЗАКС.Ру, что еще не решил, будет ли пытаться обжаловать решение Горсуда. 

- Я еще думаю об этом, есть ли в этом смысл или нет. Возможности позволяют, желание есть. Вопрос - будет ли хоть какой-то результат. Пока что все инстанции единогласно поддерживают позицию ТИК, - рассказал Федосеев. 

Напомним, Федосееву не удалось получить статус зарегистрированного кандидата на дополнительных выборах депутатов в МО "Дачное". Территориальная избирательная комиссия решила, что его подписные листы были изготовлены с нарушением действующего законодательства. В частности, он оплатил печать наличными средствами. За аналогичное нарушение с выборов сняли Вадима Егорова, который выдвигался в совет МО "Невский округ". Не сможет принять участие в выборах и Рамиль Камиев, который претендовал на пост в МО "Светлановское". Все трое пытались оспорить решение территориальных избиркомов, но проиграли в судах. 

Константин Леньков


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