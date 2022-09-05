ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:56

"Юраптека": Российские суды освобождают тяжелобольных заключённых лишь в 25% случаев

фото ЗакС политика "Юраптека": Российские суды освобождают тяжелобольных заключённых лишь в 25% случаев

В течение прошлого года российские суды изучили 7839 ходатайств заключённых об освобождении от наказания в связи с тяжёлой болезнью: это может быть либо поздняя стадия ВИЧ, либо рак и подобные, обратил внимание Telegram-канал "Юраптека".

Лишь в 25,68% случаев суды выносили утвердительные решения об освобождении, соглашаясь с доводами арестантов.

По статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, на протяжении последних лет рассчитывать на одобрение соответствующих ходатайств могут не более 30% заключенных. 

Напомним, 30 июня в Новосибирске по подозрению в госизмене задержали учёного Дмитрия Колкера, страдавшего раком поджелудочной железы четвёртой стадии. Уже 3 июля стало известно о его смерти в стенах столичного СИЗО "Лефортово".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама