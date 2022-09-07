Москалькова пообещала заняться делом Сафронова, если он к ней обратится

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова готова оказать посильную помощь экс-журналисту "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивану Сафронову в случае, если он попросит её об этом, передаёт "Ъ".

Пока что информацию о его деле она получала только из СМИ. Согласно федеральному законодательству, омбудсмен может осуществлять защиту только тогда, когда получит волеизъявление человека, то есть обращение с просьбой его защитить.

Ранее 7 сентября в ходе Восточного экономического форума о деле Сафронова высказался Владимир Путин.

Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене.