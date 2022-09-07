В столичном Нагатино сняли с выборов всех кандидатов от КПРФ

Мосгорсуд признал законным снятие с выборов в столичном муниципальном округе Нагатино всех десяти кандидатов от КПРФ, которые объединились под слоганом "Наше Нагатино-2022". Об этом сообщается в одноименном Telegram-канале.

Незарегистрированные кандидаты возмущены главным аргументом в пользу их снятия: в агитации усмотрели нарушение авторских прав, при этом речь идет о правах неустановленных лиц. В своем неуспехе коммунисты винят чиновников и конкурентов от "Единой России".

"Представители команды "Наше Нагатино-2022" имели все шансы пройти в районный Совет. Что же, мы еще раз увидели, что "Единая Россия" и честные выборы – понятия несовместимые", - говорится в посте.

Отметим, что до московских муниципальных выборов ранее массово не допускали кандидатов, в аккаунтах которых находили экстремистскую символику. Отказывали в регистрации и тем, кого Мосгоризбирком воспринимал как лицо, причастное к деятельности экстремистских организаций.