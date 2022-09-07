ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:52

Союз журналистов Петербурга сделал заявление о приговоре Сафронову

фото ЗакС политика Союз журналистов Петербурга сделал заявление о приговоре Сафронову

Секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти отреагировал на 22-летний срок заключения, избранный Мосгорсудом для бывшего расследователя "Коммерсанта" Ивана Сафронова, в виде обращения к Первому апелляционному суду общей юрисдикции города Москвы. Письмо утвердили большинством голосов.

"По данным из открытых источников, ход следствия и судебный процесс вызывали у общественности много вопросов. <...> Надеемся, что право на справедливый суд и защиту будут обеспечены во время рассмотрения дела в апелляционной инстанции", - говорится в документе, опубликованном на сайте профсоюза.

Напомним, что Сафронова осудили по статье о государственной измене 5 сентября, больше двух лет он провел под арестом. По версии следствия, журналист передал заграничным знакомым секретные сведения о военно-техническом потенциале РФ. Президент Владимир Путин в среду 7 сентября не проявил сочувствия к журналисту, получившему беспрецедентно длительный срок. Глава государства счел, что такого рода приговор можно опротестовать в российском суде, добавив, что Сафронов снабжал информацией зарубежную разведку.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама