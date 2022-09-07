Союз журналистов Петербурга сделал заявление о приговоре Сафронову

Секретариат Союза журналистов Петербурга и Ленобласти отреагировал на 22-летний срок заключения, избранный Мосгорсудом для бывшего расследователя "Коммерсанта" Ивана Сафронова, в виде обращения к Первому апелляционному суду общей юрисдикции города Москвы. Письмо утвердили большинством голосов.

"По данным из открытых источников, ход следствия и судебный процесс вызывали у общественности много вопросов. <...> Надеемся, что право на справедливый суд и защиту будут обеспечены во время рассмотрения дела в апелляционной инстанции", - говорится в документе, опубликованном на сайте профсоюза.

Напомним, что Сафронова осудили по статье о государственной измене 5 сентября, больше двух лет он провел под арестом. По версии следствия, журналист передал заграничным знакомым секретные сведения о военно-техническом потенциале РФ. Президент Владимир Путин в среду 7 сентября не проявил сочувствия к журналисту, получившему беспрецедентно длительный срок. Глава государства счел, что такого рода приговор можно опротестовать в российском суде, добавив, что Сафронов снабжал информацией зарубежную разведку.