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Выборы - 2022

Новости 18:05

В Краснодаре дали пять суток ареста независимому наблюдателю на выборах

фото ЗакС политика В Краснодаре дали пять суток ареста независимому наблюдателю на выборах

Суд в Краснодаре отправил на пять суток в спецприемник руководителя проекта "Гражданин наблюдатель" Виталия Немцева, передает региональное издание 93.ru. Немцева задержали утром в связи с наклейками, которые, по его уверению, неизвестные наклеили на его машину. На наклейках была запечатлена символика украинского батальона "Азов"*. Как и в 25 других субъектах РФ, 9 сентября в Краснодарском начались трехдневные выборы регионального уровня.

Отметим, что такого рода "нейтрализация" политических активистов имела место в последние три месяца в Москве: после обвинения по статье 20.3 КоАП такие граждане автоматически лишаются права в течение года участвовать в выборах как кандидаты. Некоторых из них тоже задерживали и судили за "опасные" наклейки на автомобиле.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России


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