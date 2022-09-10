Путин поздравил сына Елизаветы II со вступлением на престол

Официальное обретение Карлом III статуса короля Великобритании вызвало реакцию со стороны российского президента Владимира Путина: он отправил 73-летнему наследнику престола торжественную телеграмму.

"Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, что предшественница нынешнего монарха Елизавета II была королевой Великобритании в течение семидесяти лет, при ней сменилось пятнадцать премьер-министров. Она скончалась на 97-м году жизни в четверг 8 сентября. Владимир Путин отправлял соболезнования ее близким.

Сын Елизаветы II Карл III (ранее бывший принцом Уэльским Чарльзом) стал старейшим монархом Великобритании за всю ее историю на момент начала правления.