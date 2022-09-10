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Новости 14:15

Путин поздравил сына Елизаветы II со вступлением на престол

фото ЗакС политика Путин поздравил сына Елизаветы II со вступлением на престол

Официальное обретение Карлом III статуса короля Великобритании вызвало реакцию со стороны российского президента Владимира Путина: он отправил 73-летнему наследнику престола торжественную телеграмму.

"Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Напомним, что предшественница нынешнего монарха Елизавета II была королевой Великобритании в течение семидесяти лет, при ней сменилось пятнадцать премьер-министров. Она скончалась на 97-м году жизни в четверг 8 сентября. Владимир Путин отправлял соболезнования ее близким.

Сын Елизаветы II Карл III (ранее бывший принцом Уэльским Чарльзом) стал старейшим монархом Великобритании за всю ее историю на момент начала правления.


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