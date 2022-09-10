На московском избирательном участке заметили "туалетную" агитацию единороссов

В туалетной комнате, расположенной на столичном избирательном участке №2173, наблюдатели обнаружили незаконную агитацию единороссов. На плакате с символикой партии были прописаны пять фамилий кандидатов в муниципальные депутаты. Об этом сообщили в Telegram-канале Avtozak LIVE. Пятерка единороссов была преподнесена посетителю уборной как "НАШИ".

"За Москву! За наш район! За наших!", - гласила еще одна надпись на агитационном материале.

Отметим, что выборы в Москве проходят в скандальной обстановке. Коммунисты жалуются на "накрутку" в миллион голосов посредством электронного голосования, тогда как на участках задерживают наблюдателей за сообщения о фальсификациях.