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Выборы - 2022

Новости 17:15

На московском избирательном участке заметили "туалетную" агитацию единороссов

фото ЗакС политика На московском избирательном участке заметили "туалетную" агитацию единороссов

В туалетной комнате, расположенной на столичном избирательном участке №2173, наблюдатели обнаружили незаконную агитацию единороссов. На плакате с символикой партии были прописаны пять фамилий кандидатов в муниципальные депутаты. Об этом сообщили в Telegram-канале Avtozak LIVE. Пятерка единороссов была преподнесена посетителю уборной как "НАШИ".

"За Москву! За наш район! За наших!", - гласила еще одна надпись на агитационном материале.

Отметим, что выборы в Москве проходят в скандальной обстановке. Коммунисты жалуются на "накрутку" в миллион голосов посредством электронного голосования, тогда как на участках задерживают наблюдателей за сообщения о фальсификациях.


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