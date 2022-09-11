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Выборы - 2022

Муниципал 10:12

Шишкина не получила ни одного отклика на адресованный партиям призыв вместе бороться за честные выборы

фото ЗакС политика Шишкина не получила ни одного отклика на адресованный партиям призыв вместе бороться за честные выборы

Петербургское отделение партии "Справедливая Россия – За правду" не получило ни одного отклика на предложение Марины Шишкиной, обратившейся к главам региональных отделений других политических сил с призывом объединиться ради честных выборов в Петербурге.

"Однако надеемся сегодня на конструктивное взаимодействие на УИКах, а особенно при подсчёте голосов", - заявили в СР.

В своём обращении Шишкина призывала представителей остальных партий к совместной борьбе за честность электоральной процедуры и повышение явки. К слову, глава петербургского Горизбиркома Максим Мейксин спрогнозировал явку в 15% на сегодняшних довыборах в муниципалитеты.

Обновлено в 10:53.

Следует отметить, что на послание Шишкиной отреагировали в петербургском отделении КПРФ, заявив, что узнали о нём из СМИ, так как секретарь горкома Роман Кононенко письма от эсеров не получил.

"Коммунистов нашего города, как и коммунистов любого города нашей страны, не нужно убеждать бороться с фальсификациями на выборах. Наши кандидаты провели работу на округах, а сейчас делегировали наблюдателей на УИКи. Все последние 20 лет КПРФ была единственной серьезной политической силой, которая боролась за честные выборы", - манифестировали в петербургском горкоме КПРФ.


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