Шишкина не получила ни одного отклика на адресованный партиям призыв вместе бороться за честные выборы

Петербургское отделение партии "Справедливая Россия – За правду" не получило ни одного отклика на предложение Марины Шишкиной, обратившейся к главам региональных отделений других политических сил с призывом объединиться ради честных выборов в Петербурге.

"Однако надеемся сегодня на конструктивное взаимодействие на УИКах, а особенно при подсчёте голосов", - заявили в СР.

В своём обращении Шишкина призывала представителей остальных партий к совместной борьбе за честность электоральной процедуры и повышение явки. К слову, глава петербургского Горизбиркома Максим Мейксин спрогнозировал явку в 15% на сегодняшних довыборах в муниципалитеты.

Обновлено в 10:53.

Следует отметить, что на послание Шишкиной отреагировали в петербургском отделении КПРФ, заявив, что узнали о нём из СМИ, так как секретарь горкома Роман Кононенко письма от эсеров не получил.

"Коммунистов нашего города, как и коммунистов любого города нашей страны, не нужно убеждать бороться с фальсификациями на выборах. Наши кандидаты провели работу на округах, а сейчас делегировали наблюдателей на УИКи. Все последние 20 лет КПРФ была единственной серьезной политической силой, которая боролась за честные выборы", - манифестировали в петербургском горкоме КПРФ.