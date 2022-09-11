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Выборы - 2022

Муниципал 10:31

Глава "Яблока" проголосовал на "родном" участке в Петербурге, оставив на бюллетене пацифистский лозунг

фото ЗакС политика Глава "Яблока" проголосовал на "родном" участке в Петербурге, оставив на бюллетене пацифистский лозунг

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков приехал из Москвы в Петербург, где проходят дополнительные выборы в муниципалитеты, для того, чтобы оставить свой голос на "родном" избирательном участке № 360 в МО "Светлановское". Фотографиями с места событий он поделился в своём Telegram-канале.

Рыбаков отметил, что в бюллетене в числе кандидатов мог бы находиться  политический активист Борис Романов, однако последнего преследуют по делу о фейках про российскую армию.

"Но я всегда призываю всех участвовать в голосовании даже в таких ситуациях, поэтому на пару часов приехал из Москвы, написал на бюллетене свою позицию и возвращаюсь в федеральный штаб", - рассказал Рыбаков.

Отметим, что на бюллетене глава "Яблока" крупными буквами написал пацифистский лозунг.

"Яблоко" своих кандидатов на дополнительные выборы в Петербурге выдвигать не стало. Однако координатор отделения партии в Пушкине Александр Маханьков участвует в местных выборах в индивидуальном порядке, в качестве самовыдвиженца.

Добавим также, ЗАКС.Ру ранее рассказывал о деле Бориса Романова.

Фото: Николай Рыбаков / Telegram


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