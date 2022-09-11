В Москве на инфостенде с кандидатами на выборах причёску представителя "Яблока" прифотошопили его оппоненту-однофамильцу

В столичном районе Хорошево-Мневники, где так же, как и в других российских городах, 11 сентября проходят выборы депутатов, на информационном стенде с кандидатами представителю партии "Зелёные" Барышеву Андрею прифотошопили причёску его оппонента от "Яблока" и, по совместительству, однофамильца Барышева Романа, пишет "Голос"* со ссылкой на "яблочника" Александра Ефимова.

"Однофамильцы заставляют избирателя ошибаться при голосовании, оттягивая часть голосов конкурента. Подобная ситуация была на выборах 2021 года в Петербурге, где оказалось три похожих кандидата Вишневских", - напомнили в "Голосе"*.

Отметим, ранее "Ведомости" писали, что на муниципальные выборы в Москве зарегистрировали не менее 80 человек, чьи имена полностью или частично совпадают с другими кандидатами.

Во время избирательной кампании 2021 года соперниками петербургского "яблочника" Бориса Вишневского стали ещё два Бориса Вишневских — соответственно Геннадьевич и Иванович. Как сообщали СМИ, оба они сменили имена и фамилии прямо перед выборами, а до тех пор одного звали Алексей Геннадьевич Шмелев и Виктор Иванович Быков. В итоге петербургский депутат смог пройти в новый состав Заксобрания, но не в Государственную думу.

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Фото: Александр Ефимов