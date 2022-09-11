На выборах в Чебоксарах против коммунистки выставили двух однофамилиц

В Чувашии на выборах в городскую думу Чебоксар с кандидаткой от КПРФ конкурируют две ее однофамилицы — родные сестры, баллотирующиеся в качестве самовыдвиженок, рассказало 11 сентября издание "7х7" со ссылкой на Telegram-канал "Сердитая Чувашия". За депутатский мандат с Татьяной Леонтьевой сражаются Анна и Юлия Леонтьевы.

На фотографии избирательного стенда Анна Леонтьева одета и снята приблизительно так же, как и кандидат от КПРФ. Фотография Юлии Леонтьевой на стенде отсутствует.

Ранее в Чебоксарах распространялись листовки от имени Татьяны Леонтьевой, в которых та будто бы признавала факт неоднократных судимостей своего супруга и якобы заявляла, что у нее "просто нет времени на общение с избирателями".

Сегодня же стало известно о том, что на инфостенде с кандидатами, участвующими в выборах в московском районе Хорошево-Мневники, представителю партии "Зелёные" прифотошопили прическу его соперника от "Яблока". В свою очередь, в 2021 году в Петербурге конкуренцию петербургскому "яблочнику" Борису Лазаревичу Вишневскому составили двое тезок с отличающимися отчествами. По сообщению СМИ, перед выборами оба они сменили имена и фамилии, а до того звались Алексеем Шмелевым и Виктором Быковым.