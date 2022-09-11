Памфилова: Автономные системы для онлайн-голосования создавать не будут

ЦИК отказался от идеи создания автономных региональных систем для электронного дистанционного голосования (ДЭГ) наподобие тех, которые используются в Москве, все субъекты РФ будут голосовать на федеральной выборной платформе, известила глава Центризбиркома Элла Памфилова, чьи слова приводит РИА "Новости".

Решение обусловлено дороговизной внедрения системы, уточнила председатель ЦИК.

"Больше никаких систем, скажем, автономных или региональных не будет. Москва — это огромные средства, и не первый год, когда Москва затратила огромные ресурсы, создавая систему современного дистанционного общения с гражданами по огромному пласту проблем с гражданами, не только выборов", - высказалась Памфилова во время встречи общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

ДЭГ в этом году внедрено в семи российских регионах — Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве.

Ранее, говоря о ДЭГ, Памфилова объяснила заботой о доверии избирателей тот факт, что электронное голосование не применяется повсеместно.

Кроме того, рассуждая об итоговых результатах выборов глав субъектов РФ и депутатов заксобраний, Памфилова призвала регионы публиковать результаты не ранее 14 сентября.