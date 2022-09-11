Памфилова объяснила заботой о доверии избирателей тот факт, что электронное голосование не применяется повсеместно

Центризбирком мог бы распространить использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на все регионы России, однако не делает этого во имя безопасности системы и обеспечения доверия со стороны избирателей, заявила 11 сентября председатель ЦИК Элла Памфилова.

"У нас нет вот этого административного подхода", — приводит слова Памфиловой ТАСС. По утверждению спикера, ЦИК могла бы распространить ДЭГ "даже на федеральной кампании в масштабах всей страны", но "не сделали и не сделают" этого.

"Потому что для нас безусловный приоритет — это полная безопасность системы: обеспечение тайного голосования с одной стороны, с другой — прозрачность контроля, и, как следствие, вытекающего из всего, главный критерий, в соответствии с которым мы измеряем свои действия, — это уровень доверия", — резюмировала Памфилова.

Накануне Московский горком КПРФ высказал свои публичные претензии к процедуре электронного голосования, предположив возможность накрутки приблизительно одного миллиона голосов избирателей. Между тем, сама Памфилова в воскресенье заявила о том, что жалобы на возможные нарушения на выборах в предыдущие два дня были зафиксированы лишь в 10 регионах из 82, где разворачивается электоральный процесс.