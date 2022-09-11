Милонов выразил уверенность, что "коллаборационисты" и "национал-предатели" не смогли сорвать выборы

Депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") выпустил в своем Telegram-канале видеообращение по итогам объезда избирательных участков в Пушкине 11 сентября. Наблюдение за электоральным процессов привело парламентария к мысли о том, что выборы состоялись, а заодно сподвигло его на раздачу советов оппонентам.

"Голосование идет, я вам могу сказать, что точно жаль, что не все пришли на выборы, но достаточное количество людей все-таки приняло участие в голосовании", — заявил Милонов и добавил, что, "несмотря на стремление коллаборационистов, проукраински настроенных национал-предателей, выборы сорвать они не смогли".

В своих дальнейших рассуждениях единоросс обратился к тем, "кто не сможет этим вечером отпраздновать победу", с рекомендацией "немножечко по-другому пересмотреть свое отношение к выборам". По версии Милонова, "вместо листовок, от которых воротит всё население Петербурга", следует "делать какие-то полезные вещи, познакомиться с людьми".

"И тогда, наверное, ваши шансы будут на победу выше. А если вы будете продолжать лить воду на мельницу ВСУ, я думаю, вам не то, что победы не видать — вам даже кандидатства не видать, как и свободу", — резюмировал он.

По данным председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максима Мейксина, явка в Петербурге на 18:00 составила 8,04 %. Говоря об этом, глава Горизбиркома выразил уверенность, что по итогам дня явка превысит 10 %.