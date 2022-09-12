Мейксин: Пока ни одно сообщение о нарушении на выборах не подтвердилось

Санкт-Петербургская избирательная комиссия пока не нашла подтверждений ни одному сообщению о нарушении во время дополнительных выборов в муниципалитеты, сообщил на брифинге 12 сентября председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

- Достаточно много было обращений, которые были рассмотрены и Санкт-Петербургской избирательной комиссией, и территориальными комиссиями. Но на данный момент ни одно из обращений своего подтверждения не нашло, - сказал председатель ГИК.

Он добавил, что в Горизбирком за время голосования поступило несколько десятков жалоб. Ого приходили и ночью, рассказал Мейксин. Правда, после полуночи поток стих, отметил зампред Горизбиркома Олег Зацепа. По его словам, после 00:00 часов поступила только одна жалоба.

Напомним, дополнительные выборы депутатов проходили в 17 муниципалитетах. Чем запомнился день голосования - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова