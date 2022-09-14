Мейксин про УИК № 354: Это вопрос установления истины

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин на пресс-конференции ТАСС 14 сентября сообщил подробности о проверке участковой избирательной комиссии № 354 в МО "Светлановское". У Горизбиркома возникли сомнения в соблюдении участковой комиссией процедуры установления итогов голосования. По данным ЗАКС.Ру, цифры из увеличенной формы протокола и с оглашения результата подсчета голосов не совпадают с цифрами в итоговом протоколе.

Мейксин рассказал, что Горизбирком намерен определить: произошла техническая ошибка или "какое-то действие, которое ведет к отмене итогов голосования". К концу недели ГИК должен получить все необходимые данные для разбора ситуации, заявил председатель:

- Мы на данный момент проводим проверку. По плану до конца недели мы должны получить исчерпывающие пояснения по тому, каким образом происходил подсчет голосов. Мы запросили видеонаблюдение с этого участка.

Председатель Горизбиркома добавил, что комиссия будет обсуждать вопрос на рабочей группе 19 сентября. Мейксин напомнил, что выборы в МО "Светлановское" организовывала ТИК № 22. Если сомнения насчет УИК № 354 подтвердятся, то в суд надо будет обращаться терризбиркому, уточнил глава ГИК.

- Но сразу скажу, что в любом случае, решение по этому УИКу никаким образом не повлияет на расстановку сил, так как отрыв победителей достаточно большой, - заявил Мейксин. - Это вопрос установления истины и вопрос установления корректности с точки зрения самого процесса подсчета голосов.

Напомним, на довыборах в МО "Светлановское" победили представители "Единой России", работающие в бюджетных организациях: заведующая отделением в детской поликлиники № 71 Елена Васильева, главврач кожно-венерологического диспансера № 10 Остап Бондарь, директор "Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района" Наталья Лебедева, главврач поликлиники № 99 Александр Загородников, директор ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Выборгского района" Наталья Беляева и замдиректора жилищного агентства Сергей Штуков. Последний уже пытался избраться в совет в 2019 году.

София Саттарова