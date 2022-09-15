В Краснодарском крае коммунист отказался от мандата в знак протеста против нарушений на выборах

Депутат гордумы Краснодара от КПРФ Александр Сафронов, баллотировавшийся на прошедших выборах в заксобрание Кубани, объявил о намерении сдать мандат из-за имевших место, по его словам, фальсификаций, сообщил 15 сентября "Коммерсантъ". Издание отмечает, впрочем, что партия все равно сохранит за собой кресло в региональном парламенте, поскольку Сафронов передаст его соратнику Ивану Жилищикову.

По заявлению Сафронова, прошедшие 9-11 сентября выборы оказались "глумлением над самой идеей выборов и над теми, кто отстаивал честные выборы". Свое решение он назвал "протестом против беспредела административного ресурса на псевдовыборах".

"В знак протеста я мандат принимать не буду, я таких выборов не хочу и, самое главное, если вот это всё будет продолжаться, на следующие выборы придет 5% населения", — заявил в своем выступлении перед избирательной комиссией Краснодарского края Сафронов.

Впрочем, источники "Коммерсанта" утверждают, что решение о передаче Сафроновым мандата Жилищикову было принято еще до голосования. Собеседник издания выразил мнение, что кандидат участвовал в выборах как популярная среди избирателей фигура.

Ранее о возможности отказа от мандата заявила московский кандидат от КПРФ Дарья Багина. Свое решение она объяснила голосами, полученными при помощи дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В четверг глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала прошедшие выборы первыми под своим началом, когда не было отмечено "громких скандалов и безобразий".