Памфилова заявила об отсутствии "громких скандалов и безобразий" на сентябрьских выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила прошедшие на прошлой неделе выборы первыми в своей карьере, прошедшими без громких скандалов в помещениях комиссий. Заявление прозвучало на заседании ЦИК 15 сентября.

"Это первый единый день голосования за период моего руководство ЦИК, когда, при установлении итогов выборов, не было каких-то громких скандалов и безобразий в помещениях комиссий, — приводит слова Памфиловой "Интерфакс". — Эксцессы были определенные, но они были единичные".

Согласно заявлению главы ЦИК, всего по стране были признаны недействительными 968 бюллетеней на 33 участках в 15 регионах. "Если сопоставить с тем, что избирателям реально было выдано порядка 25 миллионов бюллетеней, то это составляет 0,004 %. Фактически микроскопическое количество", — заявила она, пообещав при этом "разобрать и посмотреть" каждый отдельный случай.

Также Памфилова объявила, что на прошедших выборах "нет ни одного случая признания итогов голосования недействительными" на выборах в органы власти субъектов и в городские парламенты из столиц. Что касается выборов депутатов органов местного самоуправления, то здесь результаты были отменены только на одном участке в подмосковных Люберцах, отметила председатель ЦИК.

Ранее в Петербурге Горизбирком пообещал разобраться с подведением итогов выборов на УИК № 354 в МО "Светлановское", где отмечалась разница результатов в увеличенной форме протокола и в итоговом протоколе. Позже глава ГИК Максим Мейксин заявил, что "решение по этому УИКу никаким образом не повлияет на расстановку сил".