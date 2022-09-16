ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 14:59

Арестованную журналистку Пономаренко поместили в карцер

фото ЗакС политика Арестованную журналистку Пономаренко поместили в карцер

Арестованная по делу о распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) журналистка RusNews Мария Пономаренко провела неделю в карцере, сообщило 16 сентября "ОВД-Инфо"* со ссылкой на алтайскую активистку Яну Дробноход.

Как рассказала правозащитникам Дробноход, в карцере Пономаренко находилась с 6 по 13 сентября. Причиной этого послужило разбитое окно в камере — администрация СИЗО посчитала журналистку виновной в этом.

Как передает "ОВД-Инфо"*, Пономаренко грозит повторное заключение в карцер за другое нарушение.

Мария Пономаренко была задержана весной в Петербурге, 27 апреля суд отправил ее под арест. На заседании следователь ходатайствовал о заключении ее под стражу, объясняя это тем, что в противном случае журналистка сможет общаться с несовершеннолетней дочерью, которая проходит по делу как свидетель.

В конце мая Пономаренко этапировали в Барнаул, позже ее поместили в местную психиатрическую клинику для освидетельствования. Арестованная жаловалась, что там ей ставили уколы "неизвестной субстанцией". В середине июля суд оштрафовал ее по параллельно рассматривавшемуся административному делу из-за комментария в TikTok.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама