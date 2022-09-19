Активисты обратились к Москальковой с просьбой проверить условия содержания в СИЗО журналистки Пономаренко

Активистки из движения "Мягкая сила" обратились к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой изучить обстоятельства содержания в СИЗО барнаульской журналистки RusNews Марии Пономаренко, которая ранее причинила себе вред в стенах карцера.

Участницы движения отметили, что Верховный суд РФ не единожды требовал у нижестоящих инстанций соблюдать право человека на свободу и проявлять гуманность. В "Мягкой силе" уверены, что с журналистки необходимо снять все обвинения.

В карцере Пономаренко оказалась из-за разбитого в её камере окна: администрация СИЗО сочла, что журналистке следует находиться при заклеенных окнах. Из-за этого у женщины развилась клаустрофобия, ей требуется помощь психотерапевта.

Напомним, что Мария Пономаренко была задержана весной в Петербурге, 27 апреля суд отправил её под арест по делу о фейках про российскую армию. На заседании следователь ходатайствовал о заключении ее под стражу, объясняя это тем, что в противном случае журналистка сможет общаться с несовершеннолетней дочерью, которая проходит по делу как свидетель.

В конце мая Пономаренко этапировали в Барнаул, позже её поместили в местную психиатрическую клинику для освидетельствования. Арестованная жаловалась, что там ей ставили уколы "неизвестной субстанцией".