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Новости 17:55

"Мы открыты к диалогу": Глава ВООПИиК Иванов о новом объединении бывших коллег

фото ЗакС политика "Мы открыты к диалогу": Глава ВООПИиК Иванов о новом объединении бывших коллег

Председатель петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов прокомментировал ЗАКС.Ру решение бывших членов ВООПИиК создать новую градозащитную организацию. Он заявил, что поддерживает решение и готов совместно достигать общих целей.

- Приветствуем. Чем больше организаций, направленных на сохранение наследия Петербурга, - тем лучше. Мы открыты к диалогу, сотрудничеству. Если коллеги сочтут нужным, могут обращаться, - сказал Иванов.

Напомним, в конце лета из ВООПИиК были исключены известные петербургские градозащитники, состоявшие в президиуме организации: Александр Кононов, Анна Капитонова, Алексей Ковалев и Борис Вишневский. Смена руководства проходила в скандальной обстановке. Новым руководителем организации при поддержке центрального отделения стал Иванов.

На прошлой неделе активисты решили объединиться в новое движение - "Общество защиты памятников "Старый Петербург". В него вошли бывшие участники ВООПИиК. 

Константин Леньков


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