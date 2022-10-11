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Новости 20:16

В Москве неизвестные попытались сорвать показ фильма Кара-Мурзы*

фото ЗакС политика В Москве неизвестные попытались сорвать показ фильма Кара-Мурзы*

Неизвестные в масках явились в московский офис "Яблока" с целью помешать показу фильма Владимира Кара-Мурзы*, следует из распространенного вечером 11 октября сообщения пресс-службы партии.

По заявлению "Яблока", группа людей в капюшонах и масках вошли в зал в тот момент, когда адвокат Вадим Прохоров зачитывал собравшимся приветственное письмо Кара-Мурзы*. "Люди в масках кричали "Кара-Мурза* — предатель родины!" и разбрасывали листовки", — описала действия пришедших партийная пресс-служба.

В ходе акции никто не пострадал, людей в масках из зала вывели охранники. После этого мероприятие продолжилось.

Лента "Обязанность — не молчать" посвящена личности священника Георгия Эдельштейна, которому в 2022 году исполнилось 90 лет.

Накануне Кара-Мурза* получил премию Вацлава Гавела за вклад в правозащитную деятельность. В тот же день Басманный суд Москвы продлил политику содержание в СИЗО до середины декабря. Против него возбуждены дела о государственной измене (ст. 275 УК РФ), о распространении фейков про армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и об участии в деятельности нежелательной организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ).

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента


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