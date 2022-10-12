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Новости 11:26

Дом на 9-й линии Васильевского острова признали региональным памятником

фото ЗакС политика Дом на 9-й линии Васильевского острова признали региональным памятником

Единый государственный реестр объектов культурного наследия пополнился доходным домом С. П. Петрова на 9-й линии В. О., 22, о чем сообщается на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).

Степан Петрович Петров был потомственным почетным гражданином Петербурга. Эклектичное здание для него построили в 1876-1877 годах по проекту архитектора Павла Сюзора. После национализации дома большевиками он был поделен на коммунальные квартиры. На сегодняшний день он продолжает исполнять жилую функцию.

В комитете считают, что памятник за полтора века практически не пострадал от внешних воздействий. Это относится и к фасадам, и к парадным лестницам.

"Сохранились исторические дверные деревянные заполнения парадных входов с полуциркульными остекленными фрамугами", - в частности, отмечается в экспертном заключении.

Отметим, что в течение последних трех месяцев КГИОП внес в единый реестр памятников такие здания на Васильевском острове, как дом купца Прохорова, дом Кенига, дом купца Ершова, дом Софьи Мельцер и дом Радус-Зенковича.

фото: kgiop.gov.spb.ru


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