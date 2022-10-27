РИА Новости: Собчак могут проверить на наличие второго гражданства

Журналистку Ксению Собчак может ждать доследственная проверка на предмет наличия у неё второго, израильского, гражданства, которая не исключает возбуждения уголовного дела, поделился с РИА Новости осведомлённый источник.

Проверку в отношении Собчак инициируют только в том случае, если она не сообщала в миграционную службу о наличии второго гражданства.

Если гражданин сокрыл наличие паспорта другой страны, то в его отношении могут возбудить уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до 400 часов.

Ранее власти Литвы сообщили, что Собчак пересекла границу как гражданка Израиля. В стране ей разрешено находиться до 90 суток.

Напомним, в отношении коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова, а также экс-главреда Tatler Ариана Романовского возбуждено дело по ч. 3 ст. 163 УК о крупном вымогательстве, их задержали в начале недели. Накануне обоих отправили в СИЗО.

Днём ранее в СМИ появились сообщения о том, что владелица медиахолдинга "Осторожно Media" Ксения Собчак, имеющая статус подозреваемой в деле, успела покинуть Россию. Утром 26 октября в ее подмосковном загородном доме прошел обыск.