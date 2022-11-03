Защитникам дома Басевича грозит арест на 10 суток

Полицейские составили административные протоколы по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) на двух активистов, выступающих против сноса дома Басевича в Петроградском районе. Один из протоколов составлен на градозащитника Олега Мухина, сообщил ЗАКС.Ру сам общественник 3 ноября.

Поводом для составления протокола стала акция, которая прошла 14 октября у стен исторического здания, где хотят сделать апартаменты для сотрудников Академии танца Бориса Эйфмана. Тогда противники сноса дома Басевича вышли с пикетами с требованием прекратить работы. Теперь им может грозить арест до 10 суток или штраф до 30 тысяч рублей.

Мухин в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что считает преследование со стороны силовиков политически мотивированным. Он связывает это с решением Следственного комитета сделать дом Басевича вещественным доказательством по делу в отношении неназванных сотрудников КГИОП. Теперь из-за статуса вещдока проводить какие-либо работы на территории дома невозможно.

- Просто никто не ожидал, что дом Басевича запретят сносить. Поэтому такая болезненная реакция, может быть, найдут какие-то рычаги давления через систему правоохранительных органов с судами. В доме Салтыковой была техническая возможность меня побить, здесь у них есть техническая возможность составить на нас протоколы, - сказал Мухин.

Напомним, в середине августа Мухина избили во время акции против сноса другого здания, оказавшегося под угрозой сноса, особняка Салтыковой на Большой Морской улице. После этого инцидента СК возбудил несколько уголовных дел из-за уничтожении зданий в историческом центре Петербурга.

Константин Леньков