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Новости 11:48

Защитникам дома Басевича грозит арест на 10 суток

фото ЗакС политика Защитникам дома Басевича грозит арест на 10 суток

Полицейские составили административные протоколы по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) на двух активистов, выступающих против сноса дома Басевича в Петроградском районе. Один из протоколов составлен на градозащитника Олега Мухина, сообщил ЗАКС.Ру сам общественник 3 ноября.

Поводом для составления протокола стала акция, которая прошла 14 октября у стен исторического здания, где хотят сделать апартаменты для сотрудников Академии танца Бориса Эйфмана. Тогда противники сноса дома Басевича вышли с пикетами с требованием прекратить работы. Теперь им может грозить арест до 10 суток или штраф до 30 тысяч рублей.

Мухин в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что считает преследование со стороны силовиков политически мотивированным. Он связывает это с решением Следственного комитета сделать дом Басевича вещественным доказательством по делу в отношении неназванных сотрудников КГИОП. Теперь из-за статуса вещдока проводить какие-либо работы на территории дома невозможно.

- Просто никто не ожидал, что дом Басевича запретят сносить. Поэтому такая болезненная реакция, может быть, найдут какие-то рычаги давления через систему правоохранительных органов с судами. В доме Салтыковой была техническая возможность меня побить, здесь у них есть техническая возможность составить на нас протоколы, - сказал Мухин.

Напомним, в середине августа Мухина избили во время акции против сноса другого здания, оказавшегося под угрозой сноса, особняка Салтыковой на Большой Морской улице. После этого инцидента СК возбудил несколько уголовных дел из-за уничтожении зданий в историческом центре Петербурга.

Константин Леньков


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