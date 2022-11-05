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Новости 18:00

Петербургская активистка Башурова (Титова) покинула Россию

фото ЗакС политика Петербургская активистка Башурова (Титова) покинула Россию

Проходящая по делу о "телефонном терроризме" в качестве подозреваемой петербургская активистка Паладдя Башурова (Полина Титова) сообщила, что уехала из России по причине усилившегося на нее в течение года давления властей. Ее нынешнее местонахождение - Ереван, написала она в своем аккаунте в социальной сети. По словам Башуровой, правоохранители за минувшие две недели дважды сломали ей дверь.

"Я три раза отбывала 48 часов в уголовном изоляторе. Я пережила 2 обыска", - рассказала петербурженка, выразив надежду на возвращение.

Дело о лжеминировании (ч.2 ст.207 УК) против городских активисток возбудили весной. В августе в отношении одной из них (Лели Нордик) производство прекратили.


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