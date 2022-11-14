В Петербурге продолжается суд над православным блогером Курмояровым

В Калининском районном суде Петербурга состоялось очередное заседание по делу в отношении православного блогера Иоанна Курмоярова, которому грозит до 10 лет лишения свободы по статье о "фейках" про российскую армию (ст. 207.3 УК). На заседании 14 ноября гособвинитель зачитывал суду доказательства виновности Курмоярова.

Прокурор озвучил некоторые документы из материалов дела. В основном, это были обращения силовиков и акты осмотра интернет страниц. Во время обыска у Курмоярова нашли ноутбук, разную технику, деревянный крест, пару икон и подрясник. Как религиозная атрибутика может повлиять на ход судебного разбирательства, в суде не обсуждали.

Всего хотели обозреть два тома уголовного дела (их около 7). Оказалось, что более полутора томов содержат протоколы осмотра статей, опубликованных Министерством обороны.

Курмояров ходатайствовал о замене меры пресечения на более мягкую. Он признал вину и полностью раскаялся в содеянном. Прокурор возразил, что не видит оснований для этого. Судья выпускать обвиняемого из следственного изолятора не стала.

Следующее заседание назначили на 5 декабря.

На предыдущем заседании экс-священнослужитель высказывался против "светской" экспертизы его высказываний в социальных сетях. Он полагал, что его посты должны изучать богословы, а не филологи.

Напомним, Курмоярова арестовали в начале июня. К нему домой заявились сотрудники ФСБ и центра по борьбе с экстремизмом. Поводом стали его публикации в социальных сетях. На своём YouTube канале он критиковал, в частности, президента Владимира Путина и руководство РПЦ.

На прошлой неделе стало известно о новом деле по статье о "фейках" про армию (ст. 207.3 УК). На этот раз фигурантом стал петербургский политолог Евгений Бестужев, которого Калининский районный суд отправил в СИЗО.

Константин Леньков