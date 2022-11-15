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Новости 15:28

Тихонова запустила интернет-проект "Справедливая реновация"

фото ЗакС политика Тихонова запустила интернет-проект "Справедливая реновация"

Бывший депутат петербургского парламента Надежда Тихонова, работающая в региональном отделении справедливороссов, объявила о старте интернет-проекта "Справедливая реновация", который посвящен резонансному закону о комплексном развитии территорий (КРТ). Начинание эсеров призвано сориентировать петербуржцев в юридических тонкостях замороженной инициативы и держать в курсе всех изменений. Сайт проекта, в частности, позволяет любому желающему отправить персональный тематический вопрос в органы власти от имени партийного отделения. Кроме того, создатели сайта преследуют социологическую цель, желая определить истинное отношение горожан к спорному закону.

"Мы намерены поддерживать эту дискуссию, чтобы к моменту окончания приостановки [действия закона] о теме не забыли. Я считаю, что Петербургу нужен новый закон, который будет нацелен на улучшение жилищных условий граждан, а его формулировки будут учитывать по максимуму все пожелания петербуржцев", - приводит слова Тихоновой партийная пресс-служба.

Напомним, что действие закона о реновации, позволяющего сносить хрущевки при согласии большинства жильцов, приостановили до начала 2024 года. В настоящее время проходят заседания Общественного штаба по вопросам реновации, сопровождающиеся острыми дискуссиями и даже скандалами: противники закона требуют его полной отмены, тогда как представители власти хотят ограничиться корректировкой его последней редакции.


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Тихонова Надежда Геннадьевна 




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