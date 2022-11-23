Прокуратура Ленобласти продолжает бороться за экологию в Гатчинском районе

Прокуроры Ленинградской области продолжают проводить надзорные мероприятия по борьбе с загрязнением окружающей среды в Гатчинском районе, информирует пресс-служба ведомства.

Не так давно компании "Новый свет-ЭКО", которая занимается обслуживанием расположенного под Гатчиной мусорного полигона, сделали предупреждение из-за использования сточных вод без превентивной очистки. На данный момент требование не удовлетворено, фильтрация стоков не обеспечена, в связи с чем в регионе до сих пор присутствует неприятный запах в воздухе.

Природоохранная прокуратура обратилась в Гатчинский городской суд с иском к "Новому свету-ЭКО", в котором просит компанию обеспечить должную фильтрацию сточных вод. За делом лично следит прокурор Ленобласти.

Ранее надзорное ведомство выявило отсутствие двух агрегатов дегазации на мусорном полигоне "Новый Свет-ЭКО", в связи с чем также обратилось в суд.

Напомним, что жители Гатчинского района жалуются на неприятные запахи в течение нескольких последних месяцев. В конце октября чиновники инициировали мониторинг воздуха.