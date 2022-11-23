ЗакС и знаток пословиц

Фото Михаила Масленникова

Заксобрание Петербурга 23 ноября заслушало доклад сенатора Совета Федерации Андрея Кутепова, который отвечал пословицами и провел непротокольное голосование. Весь отчет сенатора вместе с сессией вопросов и ответов уложился практически в полчаса. В остальное время депутаты одобрили бюджет города на 2023 год и отказались узнать о расходовании резервного фонда.

Сенатор Андрей Кутепов направлен в Совет Федерации Законодательным собранием Петербурга, а потому должен выступать перед ним с ежегодным отчетом о работе. Обычно много драгоценного времени депутатов эти отчеты не занимают. Вот и 23 ноября Кутепов управился за полчаса.

Он рассказал, что за год внес 14 законопроектов, а еще семь документов направил в Государственную думу в предыдущий период. Из этой 21 инициативы федеральный парламент принял шесть, добавил Кутепов. Он сообщил о подготовке поправок к разным документам, отчитался о взаимодействии с правительством Петербурга и другими органами.

После короткого доклада лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник напомнил о предложении сенатора заморозить активы покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине. Кутепов свою идею повторил и уточнил, что касаться такая мера должна тех, кто отказался от российского гражданства или получил второе.

- Мы считаем, что в нынешней ситуации те ресурсы, которые зарабатываются в нашей стране, необходимы нашей стране. У нас есть много пословиц. Одна из них: там где родился, там и пригодился. Все мы знаем: не плюй в колодец… Мы считаем, что это правильное предложение, - сказал сенатор.

Он отметил, что ничего отнимать и обратно приватизировать не планируется. Кутепов попросил поднять руку тех депутатов, кто идею поддерживает. Некоторые парламентарии, в том числе представители "Единой России", никаких частей тела вверх поднимать не стали. Однако депутат от КПРФ Дмитрий Дмитриев увидел, по его словам, "лес рук". Он спросил у сенатора, не логичным ли продолжением его идеи будет лишение гражданства противников спецоперации. Кутепов на это ответил, что он говорит только о заморозке активов.

Дмитриев в разговоре с ЗАКС.Ру уточнил, что имел в виду тех россиян, которые берут в руки оружие и борются на стороне противника России. Наличие гражданства означает, что государство гарантирует человеку определенные права и защиту, отметил депутат. По его мнению, логично отказать человеку в гражданстве, если он выступил против государства.

- Это, на мой взгляд, расставило бы все точки над i и постаралось бы ответить на вопрос ответственности тех лиц, которые делом, а не только словом, противоборствуют Вооруженным Силам Российской Федерации, - сказал Дмитриев.

Интересовались депутаты у Кутепова предстоящим введением курортного сбора, газификацией садоводческих участков и другими темами. На основную часть вопросов сенатор отвечал расплывчато, но за уточнениями к нему никто не обращался. Только представитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Михаил Амосов сказал, что напишет сенатору для более детального обсуждения проблемы начисления платы за утилизацию мусора.

Послушав Кутепова около получаса, депутаты перешли к утверждению бюджета Петербурга на 2023 год и плановые 2024 и 2025 годы. После корректировки документа доход города составил 1,048 трлн рублей. Расходы эту сумму превышают – 1,195 трлн рублей, из-за чего дефицит составит 146,7 млрд рублей.

Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко сообщил, что коммунисты при голосовании за бюджет снова воздержались, поскольку нашли документ не слишком прозрачным. В "Справедливой России – За правду" единой позиции по проекту не было. Лидер фракции Марина Шишкина призналась, что голосовала за, потому что в бюджете оказались отражены предложения ее партии.

- И второе: у партии всегда социальная направленность или ориентированность в плане распределения денег: все-таки 10% расходов, идущих на социальные нужды, – это хороший показатель, - добавила Шишкина.

Бюджет поддержала и вся фракция ЛДПР, а "Яблоко" голосовало против. По словам представителя "яблочников" Бориса Вишневского, один из ключевых вопросов городской казны – резервный фонд правительства. В 2023 году он должен составить 50 млрд рублей.

- Это то, что администрация будет расходовать сама и бесконтрольно, - заметил депутат.

Тему резервного фонда текущего года Вишневский поднял и во время заседания. Он предложил коллегам одобрить запрос губернатору Александру Беглову о том, на что фонд потратили в 2022 году. Парламентарий рассказал, что уже спрашивал об этом главу комитета финансов Светлану Енилину и вице-губернатора Алексея Корабельникова. Их ответами он не удовлетворен. Вишневский сказал, что заместитель губернатора не дал конкретной информации:

- Я получил ответ, где мне сообщалось, что средства направлялись, в частности, на ряд целей. Во-первых, там написано "в частности" – то есть понятно, что этот список неисчерпывающий. Во-вторых, не сказано, сколько денег резервного фонда пошло на каждое из этих направлений.

Вишневский добавил, что не упомянул вице-губернатор о выплатах в 300 тысяч рублей добровольцам именных батальонов, участвующих в специальной военной операции. О том, что это оплачивается из средств резервного фонда, ранее сообщил другой вице-губернатор Валерий Пикалев, напомнил "яблочник". Возмутился запросу депутат от "Единой России" Константин Чебыкин. В этом созыве он часто оппонирует представителям "Яблока", особенно когда речь заходит о спецоперации.

- Борис Лазаревич, вы же нормальный понимающий человек, когда на трибуну не выходите. Я вам третий раз уже говорю, что все выплаты добровольцам выплачиваются либо из федерального, либо из регионального бюджетов. <...> Что вам разъяснить? Какие добровольцы [выплаты] получают? Так эта информация закрыта, потому что там личные данные, - заявил Чебыкин.

Вишневский в ответ сказал, что коллега, видимо, невнимательно читал его запрос. В документе он просит сообщить, на что конкретно тратится резервный фонд и в каких объемах, а не персональные данные.

В итоге запрос поддержали только четыре депутата: Вишневский, лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов и представители "Справедливой России – За правду" Михаил Амосов и Александр Новиков.







София Саттарова, фото - Михаил Масленников.