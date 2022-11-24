МВД насчитало шесть миллионов иностранцев на территории России

По данным МВД, в России сейчас находится шесть миллионов иностранцев, сообщил 24 ноября "Интерфакс" со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции силового ведомства Валентину Казакову. Половина из них, по ее словам, приходится на трудовых мигрантов.

Еще около 400 тысяч иностранцев в России составляют студенты, а в случае других 750 тысяч человек речь идет о временно или постоянно проживающих на территории страны иностранцах.

По сообщению Казаковой, с начала года МВД выявило 660 тысяч случаев фиктивной регистрации иностранцев, по этим фактам возбуждены уголовные дела. Также за этот срок МВД обнаружило 220 случаев фиктивной регистрации брака с гражданами других государств.

Месяцем ранее МВД отчиталось о рекордном за три года количестве иностранцев, вставших на миграционный учет в период с января по сентябрь 2022 года. Позже судебные приставы отчитались о выдворении из Петербурга без малого двух тысяч нелегальных мигранстов.