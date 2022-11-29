Путин рекомендовал не забывать о незыблемости прав человека

Президент Владимир Путин заявил 29 ноября о том, что рекомендовал помнить о соблюдении прав человека в ходе судебных разбирательств и процессуальных действий. Соответствующий пассаж прозвучал в выступлении главы государства перед участниками X Всероссийского съезда судей.

"Вызовы, угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий", — произнес с трибуны Путин.

"Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией: они незыблемы, мы никогда не должны об этом забывать", — продолжил он.

Развивая тему, президент обратился к примеру создания 16 новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. По его мнению, их появление "полностью себя оправдало", причем как с точки зрения повышения гарантий прав россиян в судах, так и в деле выявления возникающих в производстве ошибок.

Сегодня же глава Совета судей Виктор Момотов высказался о создании стандартов поведения судей в соцсетях, а председатель Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин привел статистику их привлечения к уголовной ответственности.

Фото: kremlin.ru