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Новости 13:54

Алла Пугачёва закрывает свою последнюю компанию в России

фото ЗакС политика Алла Пугачёва закрывает свою последнюю компанию в России

Народная артистка РФ Алла Пугачёва ликвидирует своё ООО "АБП": эта компания является её последней в России, следует из базы данных "СПАРК". С соответствующим заявлением певица обратилась ещё 23 ноября.

Сама Пугачёва является бенефициаром компании, а её генеральным директором значится помощница исполнительницы Елена Чупракова.

"АБП" занимается различной деятельностью в сферах радиовещания и звукозаписи.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что силовики исследуют высказывания Пугачёвой на предмет "дискредитации армии" (ст. 20.3.3 КоАП). Не так давно Минюст включил её супруга Максима Галкина* в реестр иностранных агентов. Сейчас они оба пребывают за границей.

*Минюст внёс Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов


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