Вишневский направил в суд два поручительства за Кара-Мурзу*

Депутат петербургского Заксобрания Борис Вишневский рассказал в своем Telegram-канале о том, что направил в Москву два новых поручительства за политика Владимира Кара-Мурзу*, находящегося под стражей. При этом он уточнил, что не питает особых надежд на возможность принятия их судом во внимание.

"Да, я понимаю, что мои поручительства — как и поручительства многих других людей, в том числе моих товарищей по "Яблоку" Григория Явлинского и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова, — вряд ли будут приняты судом во внимание", — написал Вишневский вечером 4 декабря.

Кара-Мурза* находится в СИЗО с минувшего апреля, суд отправил его под арест по делу о распространении фейков про российскую армию (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). За прошедшее время против политика также завели дела об участии в деятельности "нежелательной" организации (ч. 1 ст. 284.1 УК РФ) и о госизмене (ст. 275 УК РФ). В начале октября суд продлил ему срок содержания под стражей до 12 декабря.

*Минюст внёс Владимира Кара-Мурзу в реестр иноагентов