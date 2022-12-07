Суд закрыл дело еще одного петербуржца, не явившегося по повестке

Калининский районный суд Петербурга признал незаконным наказание, назначенное военкоматом призывнику Никите Журбе под предлогом его неявки по повестке (ст.21.5 КоАП). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, призванный в рамках частичной мобилизации Журба не должен будет платить штраф в размере полутора тысяч рублей. Дело в отношении него прекратили из-за отсутствия достаточной доказательной базы.

Дело Журбы примечательно тем, что, по его словам, он целых два раза посещал военкомат, однако все равно был оштрафован за якобы неявку. Месяц назад было прекращено производство по аналогичному делу, заведенному на петербуржца Павла Логвинова.

В городских судах остаются нерассмотренными еще четыре жалобы на постановления, вынесенные военкоматами по ст.21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).