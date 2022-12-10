Петербургские градозащитники подарили Бастрыкину картину

Градозащитное сообщество Петербурга провело аукцион, благодаря которому удалось выручить 300 тысяч рублей на историко-архитектурную экспертизу бань Екимовой. Об этом сообщается в Telegram-канале "SOS СПб СНОС".

Активисты также отправили в качестве подарка председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину картину "Васильевский винный городок". Отмечается, что это не первый подобный презент.

Напомним, что проблемой разрушения петербургских исторических памятников глава СК заинтересовался в августе. Именно тогда возбудили уголовное дело в отношении КГИОП, тогда же Следственный комитет стал интересоваться сносом некоторых дореволюционных зданий, в частности, особняка Салтыковой.

Ранее градозащитники уже выражали признательность Бастрыкину: это случилось в его 69-й день рождения.