Навальный заявил о беспокойстве состоянием мундепа Горинова из-за условий его содержания

Политик Алексей Навальный заявил 15 декабря о тревоге за состояние московского муниципального депутата Алексея Горинова, осужденного по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК РФ). По словам политика, в медсанчасти ИК-2 города Покрова заключенный едва ли сможет рассчитывать на оказание качественной помощи.

Высказывая мнение, Навальный сослался на собственный опыт, приобретенный во время нахождения в той же колонии. "Я по своему опыту знаю, что там действительно не лечат, — говорится в опубликованном в Telegram-канале политика посте. — В медсанчасти работает одна несчастная девушка-фельдшер с полным отсутствием оборудования и лекарств".

Навальный заявил, что смог добиться лечения "только после 24 дней голодовки и международной кампании поддержки" и заключил, что пребывание в российской тюрьме "равносильно смерти". Он призвал серьезно отнестись к ситуации с Гориновым и поддержать его.

Об проблемах Алексея Горинова с получением медицинской помощи в колонии стало известно в минувший вторник. На следующий день оппозиционные депутаты Мосгордумы обратились к силовикам Владимирской области с просьбой обеспечить ему лечение и необходимую температуру воздуха в помещении.

Фото: Telegram-канал "Свободу Алексею Горинову!"