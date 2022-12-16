"Устойчивое мнение" об отмене закона о КРТ в Приморском районе

Фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру

Единороссы из Заксобрания Петербурга приехали слушать противников КРТ в Приморский район. На собрании депутат Александр Ходосок узнал, что хрущевки в районе все же есть, а его коллега Николай Бондаренко признался, что в Мариинском дворце только и разговоров, что об отмене закона о реновации. Рассказываем, что было на новой встрече Общественного штаба с петербуржцами.

Очередная встреча Общественного штаба по вопросам комплексного развития территорий (КРТ) прошла 15 декабря в Приморском районе. Общаться с местными жителями пришли депутаты-единороссы из Законодательного собрания Петербурга Александр Ходосок, Андрей Горшечников и Николай Бондаренко. Еще был представитель молодежного парламента Никита Кванталиани, который тоже избирался в штаб по реновации. Из общественных активистов пригласили Татьяну Астахову и Андрея Онисенко.

Как и на предыдущих встречах, спикеры с самого начала пытались призвать к конструктивной беседе, чтобы депутаты и члены штаба могли зафиксировать каждое предложение по изменению закона. Получилось как всегда: жители требовали отменить закон и делились личными историями, депутаты слушали. Последние иногда пытались спорить и обвинять выступающих либо в скоординированной акции против них, либо в незнании бюрократических тонкостей. Без скандирования лозунгов за отмену закона о КРТ тоже не обошлось.

Единоросс Ходосок приехал с надеждами услышать мнение людей, дома которых не могут быть включены в программу реновации, поскольку, по его мнению, в Приморском районе нет "хрущевок", которые могут попасть под действие закона о КРТ. К его удивлению, у микрофона в зале выстроилась очередь из собственников самых настоящих квартир в панельных "хрущевках". В основном дома такого типа постройки находятся в районе станции метро "Черная речка", в МО "Ланское".

Жители Приморского и других районов рассказывали о проблемах ипотечников, которые купили квартиру в "хрущевке", о возможных фальсификациях собраниях собственников, на которых им предстоит в дальнейшем голосовать против включения дома в программу, а также о московской реновации и мэре Сергее Собянине. На встрече 15 декабря неоднократно вспоминали главу столицы. У пришедших на встречу петербуржцев сложилось мнение, что Собянин смог прислушаться к замечаниям москвичей, когда они протестовали против реновации, и провести замену старого жилого фонда так, чтобы жители остались довольны. Жителям хрущевок из Приморского района управленческие навыки мэра Москвы кажутся куда более развитыми, чем у губернатора Петербурга Александра Беглова.

Между содержательными докладами противников реновации к микрофону прорывались авторы куда более экзотических рассказов. Один мужчина, например, решил посвятить 10-минутную речь людям с ментальными проблемами, для которых, по его мнению, нужно строить отдельное жилье в отдаленных районах. Особой поддержки от слушателей идея не нашла, и собравшиеся снова стали требовать отмены закона и высказывать все, что думают о депутатах.

Разрешить все опасения петербуржцев попытался единоросс Бондаренко, который, вероятно, устал слушать претензии в свой адрес о бесперспективности отменить скандальный закон о реновации.

- Дайте мне сказать. Если бы никто ничего менять не хотел, думаете, организовался бы этот штаб? Или вот эти поездки по всем районам, в том числе и членов штаба, которые относятся к депутатам, были бы? Все с этим согласились, в том числе и Беглов, что надо пересмотреть это дело. Я вам больше скажу, сейчас уже у многих, и у депутатов "Единой России" в том числе, сложилось устойчивое мнение, что закон надо отменить, - сказал Бондаренко.

Несмотря на "устойчивое мнение", Бондаренко заявил, что отменять федеральный закон нельзя, потому что десятки тысяч домов по стране останутся в плачевном состоянии.

Ходосок до конца встречи добивался от жителей конкретных предложений, после которых посылал людей в секретариат, чтобы их там записали в протокол. В зале в очередной раз звучали слова о нежелании переселяться в Шушары и Колпино, о пожилых родственниках, которым страшно говорить о КРТ из-за опасений за их здоровье и о других переживаниях. Ходосок рассказывал, что в ЗакС поступило более 8,3 тысяч замечаний и предложений из-за реновации. Все, они, по словам депутата, будут разобраны и учтены при подготовке изменений в законодательство.

Член Молодежного парламента Кванталиани за все собрание не сказал собравшимся жителям ни слова. Лишь периодически что-то нашептывал на ухо Горшечникову, который сидел на соседнем месте.

По впечатлениям пришедших на собрание, далеко не все остались довольны встречей. Кому-то не понравилось надменное, по их мнению, поведение депутатов. Некоторые жаловались, что так и не получили ответов на свои вопросы о возможной судьбе их жилища.

По итогам встречи критикам реновации удалось собрать 124 подписи за отмену закона о реновации. Это не очень много в сравнении с собраниями в других районах, куда приходило по 200-400 человек.













Константин Леньков